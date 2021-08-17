Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor

Her ay birbirinden güzel oyunları kendi servis sistemi aracılığıyla oyunseverlerin hizmetine sunan Microsoft, Ağustos ayının sonuna kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.