Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor
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Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor

Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Her ay birbirinden güzel oyunları kendi servis sistemi aracılığıyla oyunseverlerin hizmetine sunan Microsoft, Ağustos ayının sonuna kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.

Humankind ve Psychonauts 2 gibi merakla beklenen yapımlar çıktığı gün Xbox Game Pass'e geliyor. Öte yandan Star Wars Jedi: Fallen Order ve Need for Speed Heat de Play'e eklenecek.

Bugün Eklenen Oyunlar

  • Humankind — PC
  • Need for Speed Heat — Cloud
  • Star Wars Battlefront II — Cloud
  • Star Wars Jedi: Fallen Order — Cloud
  • Yakında eklenecek oyunlar:
  • Recompile — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
  • Train Sim World 2 — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
  • Twelve Minutes — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
  • Psychonauts 2 — 25 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
  • Myst — 26 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
  • Ağustos ayı sonunda kütüphaneden çıkarılacak oyunlar:
  • Blair Witch
  • Double Kick Heroes
  • NBA 2K21
  • Stranger Things 3: The Game

Kaynak: Playerbros

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