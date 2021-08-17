Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor
Her ay birbirinden güzel oyunları kendi servis sistemi aracılığıyla oyunseverlerin hizmetine sunan Microsoft, Ağustos ayının sonuna kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.
Humankind ve Psychonauts 2 gibi merakla beklenen yapımlar çıktığı gün Xbox Game Pass'e geliyor. Öte yandan Star Wars Jedi: Fallen Order ve Need for Speed Heat de Play'e eklenecek.
Bugün Eklenen Oyunlar
- Humankind — PC
- Need for Speed Heat — Cloud
- Star Wars Battlefront II — Cloud
- Star Wars Jedi: Fallen Order — Cloud
- Yakında eklenecek oyunlar:
- Recompile — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Train Sim World 2 — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Twelve Minutes — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Psychonauts 2 — 25 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Myst — 26 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Ağustos ayı sonunda kütüphaneden çıkarılacak oyunlar:
- Blair Witch
- Double Kick Heroes
- NBA 2K21
- Stranger Things 3: The Game
Kaynak: Playerbros