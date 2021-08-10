Humankind için yeni bir fragman yayınlandı!
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Humankind için yeni bir fragman yayınlandı!

Humankind için yeni bir fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ülkenizi güçlendirip, düşmanları yeneceğiniz bir 4X strateji oyun türüne sahip olan Humankind için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Amplitude Studios tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanacak yeni bir 4X video oyunu Humandind için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Videoda, The Scale of Humankind, oyunun ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor.

Fragman 60 tarihi kültürü ve 1 milyondan fazla eşsiz uygarlığı tanıtıyor. Ayrıca çeşitli özelleştirmeleri de ortaya çıkarıyor. Oyunda 129 farklı birlik, on farklı arazi/biyom, 45 farklı hayvan, 93 araştırılabilir teknoloji ve birçok özelleştirme seçeneği yer alacak.

Humankind, 17 Ağustos'ta Microsoft Windows, macOS ve Stadia için piyasaya sürülecek.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HUMANKIND TANITIM FRAGMANI


HUMANKIND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
  • İşlemci: Intel i5 4th generation/ AMD FX-8300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770/ AMD R9 290
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
  • İşlemci: Intel i5 6th generation (or better)/ AMD Ryzen 5 1600 (or better)
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (or better)/ AMD RX 5500-XT (or better)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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