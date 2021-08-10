Humankind için yeni bir fragman yayınlandı!

Ülkenizi güçlendirip, düşmanları yeneceğiniz bir 4X strateji oyun türüne sahip olan Humankind için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Amplitude Studios tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanacak yeni bir 4X video oyunu Humandind için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Videoda, The Scale of Humankind, oyunun ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor.

Fragman 60 tarihi kültürü ve 1 milyondan fazla eşsiz uygarlığı tanıtıyor. Ayrıca çeşitli özelleştirmeleri de ortaya çıkarıyor. Oyunda 129 farklı birlik, on farklı arazi/biyom, 45 farklı hayvan, 93 araştırılabilir teknoloji ve birçok özelleştirme seçeneği yer alacak.

Humankind, 17 Ağustos'ta Microsoft Windows, macOS ve Stadia için piyasaya sürülecek.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HUMANKIND TANITIM FRAGMANI





HUMANKIND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

İşlemci: Intel i5 4th generation/ AMD FX-8300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770/ AMD R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: