Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyarak paylaştı
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Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyarak paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tiyatro sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Ancak fotoğrafta Koçyiğit'in yüzünün Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith'in yüzünün üzerine montaj edildiği ortaya çıktı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir pozunu paylaştı ancak fotoğrafla gerçek kısa bir süre sonra açığa çıktı.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Oyuncunun 183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sevgilerimle" notuyla paylaştığı gençlik fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Koçyiğit'in paylaştığı fotoğrafın 'Charlie'nin Melekleri' ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait olduğu ortaya çıktı. Koçyiğit fotoğrafa photoshop ile sadece yüzünü eklediğini öğrenen takipçileri, 73 yaşındaki oyuncuya "Sen de mi bunu yaptın" yorumları yazdı.

Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyan paylaştı
Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyan paylaştı
Jaclyn Smith (Fotoğrafın orijinali)
Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyarak paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Hülya Koçyiğit, Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendini koyarak paylaştı - Haberler Magazin
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