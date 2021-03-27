Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önce Kadın İsterse dizisindeki halleri yeniden gündüm oldu. Çakır, sosyal medya hesabından Avşar ile 2005 senesinde çekilen fotoğrafı paylaşarak hayranlarını yıllar öncesine götürmüş oldu.

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Şahin, Deniz Işın ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı Masumiyet dizisini, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başardı. Her bölümüyle çok konuşulan dizinin başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki halleri ise sevenlerini şaşkına çevirdi.

16 YIL SONRA AYNI DİZİDE BULUŞTULAR

Deniz Çakır, Instagram hesabından Hülya Avşar ile 16 yıl önce birlikte rol aldıkları Kadın İsterse adlı dizinin setinde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. 16 yıl önce Kadın İsterse dizisinde birbirinden hoşlanmayan iki kadını canlandıran başarılı oyuncular bu dizide de birbirine düşman iki anneyi oynuyor. İki oyuncunun aradan geçen yıllar içindeki değişimi ise sevenlerine nostaljik anlar yaşattı.

KADIN İSTERSE BAŞARISIYLA YILLARA DAMGA VURMUŞTU

2004-2006 yılları arasında çekilen dizi, daha sonra farklı kanallarda tekrarlarıyla da yer aldı. Dram-komedi türündeki dizi, o dönem çok konuşulmuş ve dikkat çekmişti. Ay Yapım, Mint ve İmaj TV yapımı olan dizi, 52 bölüm ekranda kalmıştı.