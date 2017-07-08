Hülya Avşar Instagram'da Cesur Pozlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin yanında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla da ekranlara dönecek olan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Instagram'da ateşli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"HALA YAŞLANMADIM" MESAJI VERDİ

53 yaşındaki Avşar kızı verdiği pozla "Hala yaşlanmadım" mesajı verdi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı:

