Hülya Avşar Instagram'da Cesur Pozlarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Instagram'da yeni bir cesur poz daha verdi. Avşar kızı duruşuyla "Yaşıma rağmen yıllara meydan okuyorum" mesajı verdi.
Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin yanında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla da ekranlara dönecek olan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Instagram'da ateşli pozlarına bir yenisini daha ekledi.
"HALA YAŞLANMADIM" MESAJI VERDİ
53 yaşındaki Avşar kızı verdiği pozla "Hala yaşlanmadım" mesajı verdi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı: