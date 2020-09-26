Hülya Avşar ada satın aldı!
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Hülya Avşar ada satın aldı!

26.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:04
Hülya Avşar ada satın aldı!

Hülya Avşar, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edecek.

Milliyet'te Umut Ünver'in haberine göre; Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı. Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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