"Hult Prize" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

29.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:21

Anadolu Üniversitesi Hult Prize bilgilendirme toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.



Üniversite öğrencileri için dünyanın en büyük sosyal girişimcilik yarışması olarak nitelendirilen ve "Öğrenci Nobel Ödülü" şeklinde tanımlanan Hult Prize, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak yürütülüyor. Bu yılki başlığı, "Kazanılan her dolarla gezegenimiz üzerinde olumlu etki yapan başlangıçlar kurmak" olan ve üniversite öğrencilerini, proje oluşturma, fikir üretme ve hayata geçirme noktasında teşvik eden Hult Prize yarışmasında, her yıl için önceden belirlenen bir soruna yönelik olarak üniversite öğrencilerinden fikir ve proje üretmeleri bekleniyor. 3-4 kişilik gruplardan oluşan öğrencilerin, sorunun çözümüne yönelik oluşturdukları projeler, 1 milyon dolar ödül için jüri karşısına çıkıyor. Mevcut işletmeleri çevreye bugün olduğundan daha az zarar verecek hale getirme noktasında verimlilik artışı veya iyileştirmeler değil tedarik zincirlerinin niteliğini değiştiren dönüştürücü modeller arandığının ifade edildiği toplantıda, Anadolu Üniversitesi Hult Prize Kampüs Direktörü Rahim R. Nditi, "Bu proje, üniversite öğrencileri için düzenlenen en büyük sosyal girişimcilik yarışması ve biz de öğrencileri bu yarışmaya katılmaları için teşvik ediyoruz. Bu yarışmaya katılmak, öğrencilere hem tecrübe hem değer kazandıracak." şeklinde konuştu. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA