Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kitapları nelerdir? Hulki Cevizoğlu hangi kanalda çıkıyor?
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Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kitapları nelerdir? Hulki Cevizoğlu hangi kanalda çıkıyor?

12.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:37
Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kitapları nelerdir? Hulki Cevizoğlu hangi kanalda çıkıyor?

Gazeteci, yazar Hulki Cevizoğlu televizyon programlarındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Hulki Cevizoğlu kimdir? Mustafa Hulki Cevizoğlu nerelidir? Hulki Cevizoğlu hangi kanalda çıkmaktadır?

Televizyon ekranlarında pek çok açık oturum programı yapılmaktadır. Hulki Cevizoğlu kimdir?

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu 1958 yılında Giresun'da doğmuştur.

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olan Cevizoğlu 23 Kasım 2009 tarihinde DSHP Kurucu Genel Başkanı olmuş ve 39 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etmiştir. Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı.

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir.

Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlanan program şu an Ulusal Kanal'da devam etmektedir. 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olmuş, fakat seçilememiştir. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı oldu. 13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla DSHP genel başkanlığından istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı.2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisinden İzmir 1.Bölge'den milletvekili adayı oldu.

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