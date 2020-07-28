Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan hükümet kaynakları, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için üzerinde konuşulan planları paylaştı. İsmi açıklanmayan yetkililer, "Okulların açılması için günlük vaka sayısının 900'ün üzerine çıkmaması gerek. Buna A Planı diyoruz" dedi. Güneydoğu'da ise online eğitimin devam edebileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Açmaya hazırız" dediği okullarla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. 31 Ağustos'ta başlaması planlanan eğitimle ilgili Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili konunun detaylarını paylaştı. İsmini açıklamayan iki yetkili, okulların günlük vaka sayısının 900'ün üzerine çıkmaması durumunda devam edeceğini söyledi. Yetkililer okulların açılmasınA A Planı adını verildiğini söyledi. VAKA SAYISI AZALIRSA OKULLAR AÇILACAK İsmini açıklamayan yetkililer biri, "Eğer vaka sayısı azalırsa okullar tekrar açılacak. Aksi takdirde okullar açılmayacak" dedi. GÜNEYDOĞU'DA OKULLAR ONLİNE DEVAM EDEBİLİR Öte yandan üst düzey yetkililerden bir diğeri ise Reuters'a, "Normalleşme devam ediyor. Fakat vaka sayısının daha hızlı düşmesi gerek. Güneydoğu bölgelerindeki okullarda online eğitim devam edebilir" ifadesini kullandı.