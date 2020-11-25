Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etti. Yaşanan süreçle ilgili bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'la Arınç arasında geçen "İstifa" konuşmasını kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. Görüşmenin ardından Arınç istifa metnini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu istifa kararıyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bülent Arınç arasında geçen diyaloğu kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Randevu talebi Arınç'tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, "Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım" diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor.

"PARTİMDEN AYRILMAYACAĞIM"

Arınç, "İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim" diyor. Cumhurbaşkanı, "Peki o zaman" diye karşılık veriyor.

HERHANGİ BİR POLEMİK YAŞANMADI

Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan'ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor"