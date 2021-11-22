Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim? Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve Hükümet Kadın özeti! - Haberler
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Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim? Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve Hükümet Kadın özeti!

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Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim? Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve Hükümet Kadın özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hükümet Kadın konusu, özeti ve Hükümet Kadın oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hükümet Kadın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Birgün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi, Xate Midyat Belediye Başkanı oldu. Devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular:

Sermiyan Midyat, Demet Akbağ, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Cezmi Baskın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2013 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat

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