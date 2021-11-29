Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu...
Demet Akbağ, Ercan Kesal, Sermiyan Midyat ve Ayberk Atilla gibi isimlerin başrolünde olduğu Hükümet Kadın 2 hakkında Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan film, yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Peki Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu...
Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı Film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 ne zaman ve nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...
Senaryosu da yönetmenliği de Sermiyan Midyat'a ait BKM film imzasıyla sinemaseverlerle buluşan Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.
Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır.
Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor.
- Demet Akbağ
- Sermiyan Midyat
- Gülhan Tekin
- Ercan Kesal
- Bülent Çolak
- Burcu Gönder
- Haki Biçici
- Olgun Toker
- Bahadır Efe
- Elif Erdoğan
- Levent İdem
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