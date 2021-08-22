Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler?

Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında geçen seçim rekabetini anlatıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler?

Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında geçen seçim rekabetini anlatıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

HÜKÜMET KADIN 2 KADIN KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ? OYUNCU KADROSUNDA KİMLER?

Sermiyan Midyat'ın kendi hikayesinin anlatıldığı Hükümet Kadın 1 ve 2, Mardin'in Midyat ilçesinin bir köyünde köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

• Demet Akbağ – Xate

• Sermiyan Midyat – Faruk

• Mahir İpek – Ikram Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Gülhan Tekin – Fehime

• Ercan Kesal – Aziz Veysel

• Nazmi Kırık – Ferhat