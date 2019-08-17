Hükümet ile memurlar arasındaki toplu görüşmeler

17.08.2019 13:08

Memur-Sen Adana İl Sekreteri Bekir Nennioğlu ve Memur-Sen Osmaniye İl Temsilcisi Mahmut Kahraman, hükümet ile memurlar arasındaki toplu görüşmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Nennioğlu, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında hükümetin, memur ve memur emeklisine sunduğu zam teklifini değerlendirdi.

Sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartlarının pazarlık kapsamında değerlendirilen konular olduğunu belirten Nennioğlu, ancak birçok konu başlığının dikkate alınmadığını ve bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmediğini savundu.

Nennioğlu, sunulan zam oranlarının hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını iddia ederek, "Siyasi irade, toplu pazarlık masasına kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir" şeklinde konuştu.

Osmaniye

Memur-Sen Osmaniye İl Temsilcisi Mahmut Kahraman da sendika binasında düzenlediği toplantıda, hükümetin sunduğu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklanan zam oranlarının hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflere uyumlu olmadığını savunan Kahraman, "Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değildir." diye konuştu.

Kahraman, sunulan teklifin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA