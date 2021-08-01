Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık güven tazeledi
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Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık güven tazeledi

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığına yeniden Naci Tanık seçildi.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığına yeniden Naci Tanık seçildi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin 2019-2020 yılları genel kurulu yeni fabrika binasının toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurulda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, kooperatifin mevcut durumu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Yapılan yatırımlar, finansal durum ve 2022 hedefleri genel kurula katılan kooperatif ortakları ile paylaşıldı.

Genel kurulda yapılan seçimde ise yönetim kurulu üyeleri yeniden belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık yeniden başkanlığa seçilirken, üyeler de güven tazeledi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçilen Tanık, yapılan genel kurulun kooperatif ile Huğlu ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunurken, kendilerini yeniden göreve layık gören kooperatif ortaklarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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