HUDER Diyarbakır Şube Başkanlığına Demir yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden seçildi.
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden seçildi.
Derneğin yapılan genel kurulunda oy birliğiyle seçilen Demir, derneğin hukuk ve adalet sisteminin gelişmesinde katkıda bulunduğunu söyledi.
İnsan Hakları Eylem Planına değinen Demir, hükümetin yaptığı bu çalışmaların hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin