HUDER Diyarbakır Şube Başkanlığına Demir yeniden seçildi
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HUDER Diyarbakır Şube Başkanlığına Demir yeniden seçildi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
HUDER Diyarbakır Şube Başkanlığına Demir yeniden seçildi

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden seçildi.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden seçildi.

Derneğin yapılan genel kurulunda oy birliğiyle seçilen Demir, derneğin hukuk ve adalet sisteminin gelişmesinde katkıda bulunduğunu söyledi.

İnsan Hakları Eylem Planına değinen Demir, hükümetin yaptığı bu çalışmaların hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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