FETÖ'nün hücre evine baskın! Firari astsubay saklandığı çatıda bulundu

İstanbul'da FETÖ'ye ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 4 yıl önce TSK'dan ihraç edilen astsubay İlhan U., hücre evinin çatısına saklanırken yakalandı. Operasyonda, 29 kişi yakalanırken 72 cep telefonu, 31 dizüstü bilgisayar, 32 bin 810 dolar, F serisi 1 dolarlar, bin 700 Euro ve 14 bin 230 TL para ile 25 çeyrek altın ele geçirildi

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yapılan ve 29 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları belli oldu. Operasyonda, Ramazan ayı olmasına rağmen hücre evlerinde viski ve şaraplardan oluşan içki şişeleri, binlerce dolar ve Euro para ile ziynet eşyasının yanı sıra TSK'dan ihraç edilen bir astsubayın, hücre evinin çatısında gizlenirken yakalandığı ortaya çıktı.

GECE SAATLERİNDE DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin firari üyelerine yönelik gece saatlerinde örgüt üyeleri arasında 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 33 ayrı hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29'u yakalanmıştı. Gece saatlerinde 29 şüphelinin yakalandığı, 5 şüphelinin firari olarak arandığı operasyonun detayları belli oldu. Düzenlenen operasyonların kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik olduğu kaydedildi.

ÇATIDA GİZLENİRKEN YAKALANDI

Dört yıl önce TSK bünyesindeyken Diyarbakır'da ihraç edilen astsubay İlhan U. Adlı FETÖ üyesinin, evin çatısında gizlenirken yakalandığı ortaya çıktı. İlhan U. Adlı örgüt üyesini, polis çatıdan indirirken, meslekten ihraç edilmiş eski emniyet amiri Kadem C.'nin de yine bu hücre evlerinde yakalandığı aktarıldı.

BİNLERCE LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt evlerinde 29 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 72 cep telefonu ile birlikte 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet, 1 sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, 'F' serisi 2 adet 1 dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 TL para ile 25 çeyrek altın ve muhtelif ziynet eşyası, viski ve şaraptan oluşan 5 şişe içki ele geçirildi. Yakalanan FETÖ üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN