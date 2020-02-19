Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
Son günlerde anlamı en çok merak edilen kavramlardan biri "hububat kapçığı" oldu. Peki Hububat kapçığı nedir? Tahıl kapçığı nedir? Hububat ve kapçık kelimelerinin TDK'ya göre anlamlarını mercek altına aldık. Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
Hububat ve kapçık kelimelerini sıkça duymaya başlayan vatandaşlar hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek ve tahıl kapçığı nedir gibi kavramları araştırdı. İşte hububat kapçığının anlamı!
KAPÇIK NE DEMEK?
Kapçık, -ğı:
1. isim Küçük kap.
2. isim Boş mermi kovanı:
Fişek kapçığı.
3. isim, bitki bilimi Tahıl tanelerinde kabuk.
HUBUBAT NE DEMEK?
Hububat: Tahıl
isim, (hubu:ba:tı), Arapça ?ububat
"Benim memleketim de ziraata elverişlidir, hububat yetiştirir." - Refik Halit Karay
HUBUBAT KAPÇIĞI NE DEMEK?
Hububat kapçığı: Keten, pamuk vb. tohumların hasat veya çeşitli işlemler sonrasında tohumu çıkarılmasıyla geriye kalan zarf veya kapsülleri, kapçık, tahıl kabuğu.