Huawei P Smart S Akıllı Telefon Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
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Huawei P Smart S Akıllı Telefon Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P Smart S akıllı telefon resmi olarak duyuruldu. Ekim 2019'da Çin'de tanıtılan Huawei Enjoy 10s telefonun yenilenmiş sürümü olarak karşımıza çıkan Huawei P Smart S, orta seviye işlemcsi Kirin 710F'den güç alıyor.

Huawei P Smart S Akıllı Telefon Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
09.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:36

Huawei P Smart S akıllı telefon resmi olarak duyuruldu. Ekim 2019'da Çin'de tanıtılan Huawei Enjoy 10s telefonun yenilenmiş sürümü olarak karşımıza çıkan Huawei P Smart S, orta seviye işlemcsi Kirin 710F'den güç alıyor. Huawei'nin yeni telefonu P Smart S özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Huawei P Smart S Özellikleri

Huawei P Smart S, 6.3 inç, 1080 x 2400 çözünürlüğünde, 20: 0 formatında su damlası çentikli OLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucusu OLED panele entegre edilmiş. EMU 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, Google uygulamaları ve hizmetleri ile gelmiyor, kullanıcıların uygulama indirip yüklemek için Huawei'nin kendi uygulama mağazası AppGallery'i kullanmaları gerekiyor. 12nm üretim sürecinden geçen Kirin 710F işlemcili telefon, 4GB RAM 128GB depolama alanı (ek depolama için bir NM kart yuvasına sahip) sunuyor. 10W şarjı destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alan telefonun arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. 48 megapiksel ana, 8 megapiksel 120 derece ultra geniş sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü, arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde 16 megapiksel selfie kamera mevcut.

Çift SIM kart kullanımını destekleyen Huawei P Smart S, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C bağlantılarını sunarken, 3.5mm kulaklık girişini koruyor. Telefonun en kalın noktası 7.75mm, ağırlığı ise 163 gr.

Huawei P Smart S Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Soluk Kristal (Breathing Crystal) ve Gece Yarısı Siyahı (Midnight Black) renkleri olan telefonun fiyatı 249.90 euro. Telefon şu anda İtalya'da satışta.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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