Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek
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Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Teknoloji

Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek

Huawei'nin yakında piyasaya çıkacak tabletlerinden biri internete sızdırıldı. Bir Weibo kullanıcısı, cihazı teknik özellikleriyle birlikte sızdırdı.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek

Huawei'nin yakında piyasaya çıkacak tabletlerinden biri internete sızdırıldı. Bir Weibo kullanıcısı, cihazı teknik özellikleriyle birlikte sızdırdı. Söz konusu tablet HiSilicon Kirin 810 işlemcili yeni Huawei MatePad 10.4

Çin mikroblog sitesindeki gönderiye göre, Huawei MatePad 10.4, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip ekran ile gelecek. Hem ön hem de arkada 8 megapiksel kamera olacak ve tablet kalemi destekleyecek. 4GB RAM + 64GB depolama veya 6GB RAM + 128GB depolama sunan SIM kart destekli hücresel modelin yanında 4GB RAM + 64GB depolama veya 4GB RAM + 128GB depolama sunan WiFi modeli olacak. Bağlantı noktasında, tablet USB-C portu üzerinden şarj olacak, Bluetooth 5.1 destekleyecek ve 7250 mAh bataryadan güç alacak. Kutusundan EMUI 10.1 Lite işletim sistemiyle çıkacak. Müzik dinleme, video, film-dizi izleme gibi multimedya kullanımı için tasarlanan bir tablet olduğunu söyleniyor.

Huawei'nin yeni tableti MatePad 10.4, beyaz ve gece grisi renk ile gelecek. Fiyatının 1799 Yuan (yaklaşık 255 dolar) olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Tamindir

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