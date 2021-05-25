HSK yaz kararnamesi 2021! HSK yaz kararnamesi atamaları
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HSK yaz kararnamesi 2021! HSK yaz kararnamesi atamaları

HSK yaz kararnamesi 2021! HSK yaz kararnamesi atamaları
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HSK yaz kararnamesi 2021! HSK yaz kararnamesi atamaları açıklandı. HSK Yaz kararnamesini açıkladı, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, HSK'nın yaz kararnamesine ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı: 2582'si adli yargıda, 488'i de idari yargıda olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Değişen başsavcılıklardan biri Afyon ve Diyarbakır arasında oldu.

HSK YAZ KARARNAMESİ

HSK'dan yapılan açıklamada da şöyle denildi; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 14 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

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