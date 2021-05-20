HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimi için muhalefet ile iktidar anlaştı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçiminde uzlaşı sağlandı. Üyelerden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK üylerinin uzlaşmayla seçilmesi çok önemli, siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

MECLİS 7 YENİ HSK ÜYESİ BELİRLEYECEK

Öte yandan, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenildi. Buna göre; Meclis'in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3'ü Millet İttifakı'nın, 4'ü de Cumhur İttifakı'nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

HSK ÜYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

13 üyeden oluşan HSK'nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4'ünü Cumhurbaşkanı, 7'sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : ittifak kabere sunar......
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Ben Affleck Demet Akalın Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:16:27. #1.16#

title