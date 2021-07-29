HSK, askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeleri belirledi
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HSK, askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeleri belirledi

HSK, askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeleri belirledi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), askeri suçlara ilişkin dava ve işlerin hangi mahkemelerde görüleceğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), askeri suçlara ilişkin dava ve işlerin hangi mahkemelerde görüleceğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Birinci Dairesince, askeri suçlara ilişkin ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlandı.

Buna göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlara tek ağır ceza mahkemesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemeler bakacak. Birden fazla ağır ceza mahkemesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı mahkemeler, Diyarbakır'da 4'üncü ve 5'inci, İstanbul'da ise 13'üncü ve 14'üncü ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakmakla görevli olacak.

Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlar dışındaki suçlara ilişkin açılacak davalara ise ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemeler, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı ağır ceza mahkemesi bakacak.

Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalarda ise asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemeler, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemeleri, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde ise 3 numaralı asliye ceza mahkemeleri görevli olacak. Ankara'da ise 3'üncü, 51'inci ve 52'nci asliye ceza mahkemeleri görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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