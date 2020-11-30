Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Gül Konya'da cenazeye katıldı

Son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Gül Konya'da cenazeye katıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç'un babasının cenaze namazına katıldı.