HRÜ bölgede nakil bekleyen hastalara umut oldu

21.08.2019 11:48

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir yılda 24 hastaya karaciğer nakli gerçekleştirildi.

HRÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi, organ nakli ameliyatları ile bölgedeki hastalar için umut oldu. Merkeze son bir yılda başvuruda bulunan 24 hasta, yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Merkezdeki eksikliklerin giderildiğini ve karaciğer naklinin rutin hale geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok şükür nakillerde başarı oranımız yüzde 90 civarında ve bu bizi mutlu ediyor. Şanlıurfa, hasta potansiyeli olarak yüksek olan bir kentimiz. Bölgedeki illerden gelen hastalarımız ile aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 24 hastamız başarılı bir ameliyatla sağlıklarına kavuştu. Artık karaciğer nakli ameliyatları rutin bir hale geldi, sırada böbrek nakli ile ilgili çalışmalarımız var. Bunun için de çalışmalarımızı başlattık ve eksiklerimizi tamamlayınca böbrek nakli ameliyatlarına da başlayacağız. Hekimler olarak bizlerin görevi insanları yaşatmak. Bizler de insanlara bir umut, dertlerine derman olabilirsek ne mutlu bize."

"Bölgenin en donanımlı hastanesinden biri"

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yatak kapasitesi ile bölgenin en donanımlı hastanelerden birisi olduğunu söyledi.

Hastanenin son bir yılda yapılan karaciğer nakli ameliyatları ile adından söz ettirmeyi başardığını dile getiren Çelik, "Mehmet Yılmaz hocamızın önderliğinde başlatılan karaciğer nakli ameliyatları başarılı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca böbrek ve pankreas nakilleri için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah tamamlanınca hastanemiz adından daha fazla söz ettirecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA