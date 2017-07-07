Hrant Dink Suikasti Davasında 5 Sanık Tahliye Edildi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, 4'ü jandarma görevlisi 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

RAMAZAN AKYÜREK DE KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile aralarında eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da yer aldığı tutuksuz sanıklar katıldı.

"POLİS KANI DÖKMEMEK İÇİN TESLİM OLDUK"

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki çatışmada yaralı yakalandığı belirtilen ve o dönem

İstanbul Jandarma İstihbarat Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı olan tutuklu eski Yüzbaşı sanık Muharrem Demirkale, "1999'dan beri istihbarat birimde görev yaptım. 15 Temmuz meselesinde Jandarma Genel Komutanlığı Hareket Merkezi'nden sıkıyönetim ilan edildiği, görevlendirildiğim ve acil intikal etmem gerektiği söylendiği için gittim. İçeri girdikten sonra polisler etrafımızı sardı. Polis kanı dökmemek teslim olduk. Mesele bu" dedi.

"OLAY YERİNDE İSTİHBARATTAN KİMSE YOK"

Demirkale, emniyette kendisine Dink cinayeti ile ilgili 20'ye yakın fotoğraf gösterildiğini kaydederek, "Onlara 'Hiçbiri benim personelim değil. Ayrıca İstanbul Jandarma İstihbarat personeli de değil. Bu çocukları yakmayın. Kriminale yazın, teşhis yaptırın. Bu insanları suçlu hale getirmeyin' dedim. Olay yerinde istihbarattan kimse yok" diye konuştu.

"ZEKERİYA ÖZ İLE MUTKİ'DE TANIŞTIK"

Eski Savcı Zekeriya Öz ile Bitlis Mutki'de görev yaparken tanıştıklarını anlatan Demirkale, "Zekeriya Öz'de orada savcıydı. Orası küçük bir yer. Bir gazino var. Takdir edersiniz ki vakit geçirmek için askeri savcısı, polisi oraya gidip orada vakit geçirir. Zekeriya Öz ile de orada tanıştık. Zekeriya Öz sert bir adam, eşi ise çok hanımefendi bir insandı. Mersin'de görüştüğümüzü hatırlamıyorum. İstanbul'da görev yaptığı sırada benimde İstanbul'da görev yaptığımı öğrenmiş. Beni çağırmış. Ama gidemedim. Bana santralden ulaştı. Niye gelmiyorsun dedi. Birkaç kez belediye tesislerinde ailecek bir araya geldik. Ben Ergenekon süreci başladığında kendisinden uzaklaştım" dedi. Demirkale, son olarak "Böyle bir katliamda, bütün kutsal değerlerim adına yemin ediyorum ilgimiz yok" ifadesini kullandı.

5 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Volkan Şahin, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve IQ Yayıncılık'ın sahibi Adem Sarıgöl'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, bu sanıkların yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Heyet ayrıca, cinayetin Trabzon ayağına ilişkin Trabzon'da görülen davanın da ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Duruşma, 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihlerine bırakıldı.