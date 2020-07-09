Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yolu ile bağlanırken, 3 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.

"Çocuklarıma kavuşmak istiyorum"

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün, "Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. 48 aydır tutukluyum. Tutuklanma gerekçem örgüt üyeliği, peşin peşin cezamı çektim. Benimle birlikte tutuklanan gazeteciler 6 yıl 3 ay ceza aldılar. Şu anda tahliye edildiler. Kaçma şüphem yok. Niye yok, şu an hala çalışıyorum, 3 evladım var. Pandemi nedeniyle 5 aydır çocuklarımı göremiyorum. Babam 2 yıldır yatalak kronik kalp yetmezliği var. Artık konuşamıyor. Bir an önce babamı görebilmek ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutuklunun halinin devamına karar verdi.

MİT Başkanlığı'ndan izin alınması halinde dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı A.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için çağırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Kaynak: İHA