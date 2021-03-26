Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube...
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi...
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı