Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya