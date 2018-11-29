Hozat'ın Çınarlarına Özel Ziyaret

Tunceli'nin Hozat ilçesinde yapılan sosyal proje kapsamında yaşlılar özel olarak ziyaret ediliyor.

Hozat Kaymakamlığı tarafından "Hozat'ın Çınarları" projesi kapsamında Kaymakam Hüseyin Çam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Güler Yavuzer ve sağlık ekipleriyle birlikte yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Proje kapsamında Fatma Saltuk, Hadice Geyik ve Hayriye Yıldız'ı ziyaret eden Kaymakam Çam, onlarla sohbet ederek hem sorunlarını hemde isteklerini dinliyor.

Büyüklerin yaşam koşullarını daha iyi görebilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Kaymakam Hüseyin Çam,"Onlara daha iyi hizmet sunabilmek adına bizzat evlerinde ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyor, dertleşiyor, dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde her zaman vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan ziyaretlerde sağlık personeli tarafından yaşlı ve hastaların gerekli sağlık kontrolleri de yapıldığı belirtildi. - TUNCELİ