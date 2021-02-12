Houston Rockets - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Houston Rockets - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:15
Houston Rockets - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Houston Rockets - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Houston Rockets - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Houston Rockets - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, Houston Rockets - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

HOUSTON ROCKETS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Houston Rockets - Miami Heat maçı Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Houston Rockets - Miami Heat maçı, Bilyoner TV, S Sport Plus, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

HOUSTON ROCKETS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 12 Şubat Cuma günü oynanacak Houston Rockets - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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