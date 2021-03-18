Houston Rockets - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Houston Rockets - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Houston Rockets - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Houston Rockets - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Houston Rockets - GS Warriors hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

HOUSTON ROCKETS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Houston Rockets - GS Warriors maçı, Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Houston Rockets - GS Warriors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

HOUSTON ROCKETS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Houston Rockets - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.