Housemarque: PlayStation Bünyesinde Daha Büyük Oyunlar Geliştireceğiz
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Housemarque: PlayStation Bünyesinde Daha Büyük Oyunlar Geliştireceğiz

Housemarque: PlayStation Bünyesinde Daha Büyük Oyunlar Geliştireceğiz
Turkmmo - Haberler | Gamegar

PS5 için geliştirdiği üçüncü şahıs bilim kurgu oyunu Returnal, Super Stardust HD ve Resogun gibi yapımlarla da tanınan Housemarque, artık PlayStation bünyesinde oyunlar geliştirecek.

PS5 için geliştirdiği üçüncü şahıs bilim kurgu oyunu Returnal, Super Stardust HD ve Resogun gibi yapımlarla da tanınan Housemarque, artık PlayStation bünyesinde oyunlar geliştirecek.

Dün itibarıyla satın almanın ardından açıklamalarda bulunan Fin stüdyonun başkanı, 'ı yaratırken edindikleri deneyim üzerine yeni oyunlar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

GQ'ya Ilari Kuittinen, "Returnal bizim için çok önemli bir kilometre taşıydı. Gelecekteki oyunların daha büyük ve daha iddialı olacaklarını söyleyebilirim" dedi. Sony'nin geliştirme sürecine yardımcı olmak için harika bir ortak olduğunu söyleyen Housemarque başkanı, bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ve işbirliği yapmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

80 kişilik ekiplerini büyütmek ve güçlendirmek istediklerini belirten Kuittinen, "Eksik parçaları tamamlamak ve sağlam bir büyüme sağlamak için ekibe yeni yetenekler eklemek istiyoruz. Bu sayede daha sağlam bir organizasyon olmayı hedefliyoruz. Çok hızlı büyümek istemiyoruz" dedi.

Geçen ay verdiği bir röportajda konuşan Housemarque'ın pazarlama direktörü Mikael Haveri, stüdyonun gelir rekorları kıran oyunlar yaratmaya devam etme arzusu olmasına rağmen, daha küçük oyunlar geliştirme isteklerini kaybetmediklerini söylemişti.

Arcade türünü ve küçük oyunları hala sevdiklerini belirten Havari, "Kim bilir? Belki 26 yıl sonra bundan daha fazlasını da yapacağız, ancak bu, Returnal'ın şu anda temsil ettiği deneyim türleriyle ne kadar başarılı olabileceğimize bağlı" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Turkmmo

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