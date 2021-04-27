HOT coin yorum: Holo (HOT) yükselişe geçti! İşte Holo coin analizi - 27 Nisan

HOT coin fiyatı Bitcoin'in sert düşmesiyle beraber çakıldı. Altcoin piyasası, hafta sonu yaşanan düşüş trendinden sonra toparlandı. Altcoin piyasası, geçen hafta sızan ezici düşüş baskısı nedeniyle önemli kayıplar gördükten sonra son 24 saat içinde yükseliyor. XRP, HOT ve Doge'deki, kısa vadeli kazançlar oldukça ümit vaad ediyor ve yüzde 12'ye kadar kendi fiyat dalgalanma gördük. Holo (HOT) yükselişe geçti! İşte Holo coin analizi - 27 Nisan

HOLO (HOT) COOİN YORUM - 27 NİSAN

Michael van de Poppe'nin HOT, DENT, NPXS ve WIN gibi kripto paraların teknik analizini son dönemlerde ciddi anlamda arttırmasının sebebi de Türkiye olabilir. Türkiye'de ciddi bir kitlenin adı geçen kripto paralara yatırım yaptığı ve sosyal medya üzerinden ünlü ismi etiketleyerek HOT vb. kripto paralar için teknik analiz sorduğu görülmekte.

Poppe de bu istekleri kıramayarak HOT için teknik analiz verilerini ortaya koydu ve kendi yorumunu açıkladı. Poppe aslında HOT'un durumunun DENT ve NPXS'e de benzediğini ifade etti. Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, HOT/USDT için en temel desteğin 0,010 dolar olduğu görülüyor. Bunun devamında ise 0,005764 doların destek olduğunu vurgulayan analist, buranın test edilmesinin çok olası olduğunu da ifade etti.

Holo (HOT), bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla %8 yükseliş elde etti ve 0,013 dolardan işlem görmekte. Son 14 günde %26 düşüş yaşayan HOT, dip nokta olarak ise son düşüşlerde 0,010 dolar desteğine çekilmiş gibi gözüküyor. HOT fiyatının bu destekten dönmüş olmasına rağmen Poppe fiyatın ilerleyen günlerde 0,005 dolar seviyesine kadar çekilebileceğini düşünmekte.

Poppe'nin HOT için ortaya koyduğu direnç ise 0,014 dolar. HOT, an itibarıyla bu direnci zorluyor ve söz konusu seviyenin kırılması ile beraber hızlı bir 0,02 dolar serüveni görülebilir. HOT'un tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak ise 0,031 dolara ulaştığı biliniyor.