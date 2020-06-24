Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı Hortum sonrası 10 yıllık seradan geriye hiçbir şey kalmadı Hortumun caddedeki kamyoneti tarlaya fırlattığı görüldü Çatalca'da meydana gelen hortumun zarar vardığı seralar drone ile havadan görüntülendi.

Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı

Hortum sonrası 10 yıllık seradan geriye hiçbir şey kalmadı

Hortumun caddedeki kamyoneti tarlaya fırlattığı görüldü

İSTANBUL - Çatalca'da meydana gelen hortumun zarar vardığı seralar drone ile havadan görüntülendi. Seralar harabeye dönerken, yoldaki bir kamyonet de hortumun şiddetiyle tarlaya fırladı. Hortum anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Büyükçekmece ve Çatalca'da dün görülen hortum, seralara hasar verdi. Çatalca'da çiftçilik yapan Ahmet Şanlı'ya ait sera kullanılamaz hale geldi. Yol kenarında bulunan bir kamyonetin de savurduğu hortum sonrası yaklaşık 70 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Sera sahibi Ahmet Şanlı "Burada yaklaşık 70 dönüm arazi işliyorum. 15 dönüm de kapalı alanım vardı. Ürünlerimizden hiçbir şey kalmadı. Hortum bu kısımdan geldi diğer tarafa doğru geçti. Bütün geçim kaynağımız burası. Dün İl Tarım ve ilçe tarım müdürü geldi, yardımcı olacağız denildi. Dün kendileri buradaydı. Ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'10 yıllık emeğimizden geriye hiçbir şey kalmadı'

Hortum oluştuğu esnasında hastanede olduğunu kaydeden Şanlı, "Ben o an hastanedeydim. Abim tarladaydı. Ufak tefek sıyrıkları var. Biz 10 kişilik bir aileyiz. Burada 10 yıllık emeğimiz var. Burada ailece çalışıyoruz. Sebze türü ürünler yetiştiriyoruz. 10 yıllık emeğimizden hiçbir şey kalmadı. Bütün geçim kaynağımız da burası" şeklinde konuştu.

Dün Çatalca'da oluşan hortum anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun geliş anı ve tarla üzerinden seraya doğru devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA