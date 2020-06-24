Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı

Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı Hortum sonrası 10 yıllık seradan geriye hiçbir şey kalmadı Hortumun caddedeki kamyoneti tarlaya fırlattığı görüldü Çatalca'da meydana gelen hortumun zarar vardığı seralar drone ile havadan görüntülendi.

24.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:14

Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı

Hortum sonrası 10 yıllık seradan geriye hiçbir şey kalmadı

Hortumun caddedeki kamyoneti tarlaya fırlattığı görüldü

İSTANBUL - Çatalca'da meydana gelen hortumun zarar vardığı seralar drone ile havadan görüntülendi. Seralar harabeye dönerken, yoldaki bir kamyonet de hortumun şiddetiyle tarlaya fırladı. Hortum anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Büyükçekmece ve Çatalca'da dün görülen hortum, seralara hasar verdi. Çatalca'da çiftçilik yapan Ahmet Şanlı'ya ait sera kullanılamaz hale geldi. Yol kenarında bulunan bir kamyonetin de savurduğu hortum sonrası yaklaşık 70 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Sera sahibi Ahmet Şanlı "Burada yaklaşık 70 dönüm arazi işliyorum. 15 dönüm de kapalı alanım vardı. Ürünlerimizden hiçbir şey kalmadı. Hortum bu kısımdan geldi diğer tarafa doğru geçti. Bütün geçim kaynağımız burası. Dün İl Tarım ve ilçe tarım müdürü geldi, yardımcı olacağız denildi. Dün kendileri buradaydı. Ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'10 yıllık emeğimizden geriye hiçbir şey kalmadı'

Hortum oluştuğu esnasında hastanede olduğunu kaydeden Şanlı, "Ben o an hastanedeydim. Abim tarladaydı. Ufak tefek sıyrıkları var. Biz 10 kişilik bir aileyiz. Burada 10 yıllık emeğimiz var. Burada ailece çalışıyoruz. Sebze türü ürünler yetiştiriyoruz. 10 yıllık emeğimizden hiçbir şey kalmadı. Bütün geçim kaynağımız da burası" şeklinde konuştu.

Dün Çatalca'da oluşan hortum anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun geliş anı ve tarla üzerinden seraya doğru devam ettiği görülüyor.

Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Hortumun vurduğu seralardan enkaz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:36:49. #1.15#
title