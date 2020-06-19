Hortum ve şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatıları uçurdu -
Hortumun oluşma anı Hortumun yere inmesi Hortumun savurduğu araç Araç üzerine yıkılan çatı Yıkılan çatılar Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel ile röportaj Hortumu görenlerden Sercan Aydın ile röportajKARS - Kars'ta etkili olan hortum ve fırtına bir kamyoneti devirirken, bazı çatıları da uçurdu.
19.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:39
Hortumun oluşma anı
Hortumun yere inmesi
Hortumun savurduğu araç
Araç üzerine yıkılan çatı
Yıkılan çatılar
Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel ile röportaj
Hortumu görenlerden Sercan Aydın ile röportaj
KARS - Kars'ta etkili olan hortum ve fırtına bir kamyoneti devirirken, bazı çatıları da uçurdu.
Kaynak: AA