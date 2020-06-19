Hortum ve şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatıları uçurdu - Hortumun oluşma anı Hortumun yere inmesi Hortumun savurduğu araç Araç üzerine yıkılan çatı Yıkılan çatılar Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel ile röportaj Hortumu görenlerden Sercan Aydın ile röportajKARS - Kars'ta etkili olan hortum ve fırtına bir kamyoneti devirirken, bazı çatıları da uçurdu.

Hortumun oluşma anı Hortumun yere inmesi Hortumun savurduğu araç Araç üzerine yıkılan çatı Yıkılan çatılar Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel ile röportaj Hortumu görenlerden Sercan Aydın ile röportaj KARS - Kars'ta etkili olan hortum ve fırtına bir kamyoneti devirirken, bazı çatıları da uçurdu. Kaynak: AA