HORTUM VE FIRTINA 15 EV VE ÇOK SAYIDA AĞACA ZARAR VERDİ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sağanakla birlikte gelen hortum ve fırtına 15 evin çatısında hasara neden oldu, çok sayıda ağacı kökünden söküp, dallarını kırdı, elektrik direklerini devirdi.

İncirliova ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan kırsal Şirindere Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında sağanak yağmurla gelen fırtına ve hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Gürültüye uyanan vatandaşlar dışarıya çıkmaya korktuklarını belirtirken, zararın boyutu ise günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Evlerin çatılarındaki kiremitlerin uçtuğu, yaklaşık 100 ağacı dallarının kırıldığı ve birçoğunu ise kökünden söküldüğü görüldü. Hortum ve fırtına elektrik direklerini de devirdi. Elektrik telleri sokaklara savruldu. 15 evin çatısını hasar gördüğü mahallede tek teselli can kaybının olmayışı oldu. İncirliova Belediyesi ekipleri mahallede temizlik çalışma başlatırken İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise herhangi bir sıkıntının yaşanması için önlem aldı.

'GÜNDÜZ OLSA CAN KAYBI OLURDU'

Evinde hasar meydana gelen Ahmet Filiz, "Saat 05.00 sıralarında uyandım. Bir süre sonra kopan gürültüyle elektrikler kesildi. Her şey 2 dakikada oldu. Dışarıya çıktığımızda her şey bitmişti. Gündüz olsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Bu hortum ve fırtınaya kimse dayanamazdı" dedi.

Hamide Filiz de "Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda gürültünün hortum ve fırtınadan kaynaklandığını anladık. Oğlum uyarma rağmen dışarıya çıktı. Bu sırada fırtınadan çatıdaki kiremitler uçurdu, yağmur suları evin içine akmaya başladı. Evin içi battı" diye konuştu.

Şirindere Mahalle Muhtarı Muharrem Efe de "Sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Can kaybımız yok ama maddi anlamda çok zararımız var. Mağdur vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.