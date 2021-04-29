Hortum seralara zarar verdi

Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortumda Hüseyin Kartal isimli üreticiye ait 2 bin 400 metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçurdu.

Zararlarının büyük olduğunu aktaran üretici Hüseyin Kartal, sadece seralarının parçalanmadığını, içerisinde bulunan ve 4 gün önce ekilen domates fidelerinin de zarar gördüğünü ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı