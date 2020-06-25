Hormon tedavisinin, yan etki tedavileri ihmal edilmemeli! Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, Meme kanseri, prostat kanseri ve jinekolojik kanserlerin tedavilerinde Pandemi döneminde de aksatılmaması gereken hormon tedavisini alınırken yan etki tedavilerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Eğer bir kanser hücresinin çoğalmasında hormonların etkisi varsa hormon tedavileri ya da anti hormon tedavilerinin bir katkısı olabilir. Sık rastlanan pek çok diğer kanser, örneğin akciğer, kalın bağırsak ve mide kanseri gibi kanserler ise hormonlar üzerinden çoğalan hücreler olmadığı için onlarda anti hormon tedavilerinin öncelikli faydası olmuyor" açıklamasında bulundu.

Hormonların vücudun yaptığı proteinler olduğunu ve bunların hücrelerin büyümesini kontrol ettiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Vücudun bazı bölgeleri çalışmak ve çoğalmak için östrojen, testosteron gibi cinsiyet hormonlarına ihtiyaç duyarlar. Bunun dışında tiroid hormonu, insülin hormonu gibi farklı görevler yapan hormonlar da vardır. Bazı kanserlerin büyümesi de hormona bağlıdır. İşte bu kanserlerin tedavisinde bu hormonun çalışmasını bozan, bloke eden, durduran ilaçlara ihtiyaç duyulur. Bu tedavilere de 'hormon tedavisi' adı verilir" dedi.

Hormon tedavisi her kanser türünde uygulanamıyor

Eğer bir kanser hücresinin çoğalmasında hormonların etkisi varsa -ki bu sıklıkla prostat kanseri, meme kanseri, jinekolojik kanserler gibi kanserler için söz konusudur- hormon tedavilerinin ya da anti hormon tedavilerinin bir katkısının olabildiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Sık rastlanan pek çok diğer kanser, örneğin akciğer, kalın bağırsak ve mide kanseri gibi kanserler ise hormonlar üzerinden çoğalan hücreler olmadığı için onlarda anti hormon tedavilerinin öncelikli faydası olmuyor" dedi.

Hormon tedavisi uygulanırken yan etkilerin tedavileri de ihmal edilmemeli

Hormon tedavilerinin yan etkisinin kullanılan hormon ilacına bağlı olan yan etkiler olduğunu ve bunların bazılarının hastaya gerçekten sıkıntı veren yan etkiler olabileceğine dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Tedavi kararını verirken bu yan etkilerin ne olduğunu bilmek önemlidir. Böylece tedavinin faydası ve yarattığı sıkıntıyla ilgili bir denge kurmak mümkün olabilir" diye konuştu. En sık görülen yan etkilerin albasma şikayetleri olduğunu belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, "Prostat kanserinde kullanılan tedaviler ek olarak cinsel isteği azaltabilir, ereksiyonu engelleyebilir, kemik kaybına yol açabilir, yorgunluk yapabilir, kilo alınmasına, dikkat kaybına neden olabilir. Yine meme kanseri için alınan hormon tedavileri al basmalarına yol açtığı gibi vajende kuruluk yapabilir, cinsel isteği azaltabilir, yorgunluk, bulantı yapabilir, kas ve eklemlerde ağrı yapabilir, kemiklerin kırılmasına yol açacak zayıflamaya neden olabilir, daha nadir olmak üzere kansere yol açabilir, kan pıhtılaşmasına, felce neden olabilir" dedi.

Hormon tedavilerinin bağışıklık sistemi üzerine bir yan etkisi yok

Hormon tedavilerinin pek çok yan etkisi olsa da bağışıklık sistemi üzerine genel bir yan etkisinin olmadığının altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu nedenle hormon tedavisi alırken bağışıklığı güçlendirmek adına ek bir ilaç almaya gerek yoktur. Ancak hormon tedavisi alırken yan etkilerin neler olduğu iyice öğrenilmeli, bu yan etkilerle baş etmek için alınabilecek önlemler doktora danışılmalı ve bu desteklerin alınması ihmal edilmemelidir. Bu yardımcı olacak müdahalelere rağmen yan etkiler artarsa veya devam ederse doktora tekrar başvurmak gerekir. Yan etkilere yönelik tedaviler mutlaka ilaç şeklinde olmayabilir. Örneğin kemik zayıflamasını geri döndürebilmek için egzersizin de ek bir katkısı olabilir. Kalsiyum gibi, vitamin-mineral takviyesi almak da ek fayda gösterebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler