Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB?

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen açık dünya macera oyunu Horizon Zero Dawn'ın ana karakteri Aloy ile makinelerin yönettiği geleceğin dünyasının gizemlerini keşfetmek için efsanevi görevleri deneyimleyin. Peki, Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler? Horizon Zero Dawn kaç GB? İşte detaylar…

Horizon Zero Dawn'ın tüm görevleri dahil oyunu yüzde 100 bitirmek için yaklaşık olarak 70-80 saat sürmektedir. Ancak Oyunun sadece ana görevlerinden ilerlerseniz 30 saatte bitmektedir.

Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn kaç GB?

Horizon Zero Dawn'ı oynayabilmek için minimum 100 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.