Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu!

PlayStation 5 ve PlayStation 4 özel olarak geliştirilen rol yapma oyunu Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu. Oyun, PlayStation Store üzerinden ön siparişe açıldı.

PlayStation oyuncularının gönlünde taht kuran aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu olan Horizon Forbidden West, ön siparişe açıldı.

Sony'nin yayıncılığını yaptığı Horizon Forbiden West'in Türkiye satış fiyatları birçok oyunseverin tepkisini çekti. Fiyatların bir hayli yüksek olması nedeniyle, oyuncular Sony'den bir indirim talep etti.

Horizon Forbiden West, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 18 Şubat 2022'de çıkış yapacak. Oyun, Türkçe alt yazı desteğine sahip olacak.

HORIZON FORBIDDEN WEST TÜRKİYE FİYATI

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