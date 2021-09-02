Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu!
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Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PlayStation 5 ve PlayStation 4 özel olarak geliştirilen rol yapma oyunu Horizon Forbidden West'in Türkiye fiyatı belli oldu. Oyun, PlayStation Store üzerinden ön siparişe açıldı.

PlayStation oyuncularının gönlünde taht kuran aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu olan Horizon Forbidden West, ön siparişe açıldı.

Sony'nin yayıncılığını yaptığı Horizon Forbiden West'in Türkiye satış fiyatları birçok oyunseverin tepkisini çekti. Fiyatların bir hayli yüksek olması nedeniyle, oyuncular Sony'den bir indirim talep etti.

Horizon Forbiden West, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 18 Şubat 2022'de çıkış yapacak. Oyun, Türkçe alt yazı desteğine sahip olacak.

HORIZON FORBIDDEN WEST TÜRKİYE FİYATI

HORIZON FORBIDDEN WEST DIJITAL DELUXE EDITION İÇERİKLERİ

  • Horizon Forbidden West™ PS4 & PS5
  • Dijital oyun müzikleri + sanat kitabı
  • Dijital çizgi roman
  • İki Carja Behemot Eliti eşyası
  • İki Nora Fırtına Eliti eşyası
  • Makine Çarpışması taşı
  • Oyun içi kaynak paketi
  • Fotoğraf modu özellikleri
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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