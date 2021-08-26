Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi ertelendi!

Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi, Gamescom'da resmi olarak duyuruldu.

Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi, Gamescom'da resmi olarak duyuruldu. , Şubat 2022'de çıkış yapacak.

Son zamanlarda çıkış tarihinin 2022'ye ertelendiği yönünde söylentiler vardı. Horizon Forbidden West'in Oyun Direktörü Mathijs de Jonge tarafından yapılan duyuru, bu söylentileri doğruladı.

Aloy'un Horizon Forbidden West'teki bir sonraki yolculuğu, dünya çapındaki oyuncular tarafından merakla bekleniyor ve en çok beklenen PlayStation oyunları arasında yer alıyor.

Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi 18 Şubat 2022 oldu!

PlayStation'a özel oyun, Horizon Zero Dawn'ın uzun zamandır beklenen devamı niteliğinde. Forbidden West'te oyuncular kıyamet sonrası sayısız cana mal olan "Yıkım"ı durdurma yolculuğunda olacak. Oyun, hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için geliştiriliyor.

Forbidden West'in 27 Mayıs 2021'de State of Play'de yayınlanan oynanış ardından oyunun nefes kesen grafiklere sahip olduğu gözüküyordu. Guerrilla, bir Playstation blog makalesinde Forbidden West için kısa bir yorumda bulundu;

Kaynak: Playerbros