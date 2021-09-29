Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek



Horizon Forbidden West, ana karakteri Aloy başta olmak üzere karakterlerine yeni nesile uygun ve detaylarla dolu bir görünüm verecek.

The post appeared first on .

Horizon Forbidden West, ana karakteri Aloy başta olmak üzere karakterlerine yeni nesile uygun ve detaylarla dolu bir görünüm verecek.

2017 yılında PS4 için çıkış yapmış olan Horizon: Zero Dawn, konsolun çıkışı üzerinden yıllar geçmiş olsa da dünyasının ve karakterlerinin görünümüyle oyuncuları kendine hayran bırakan bir oyun oldu. Makineler ve doğal yaşamın tamamen iç içe yaşamasının oluşturduğu manzaraların güzelliği bir yana, karakterlerin yüzündeki ayrıntılar ve mimikleri de aynı şekilde büyük ilgi toplamıştı.

The Last of US Çevrimiçi Oyunu Geliştirme Aşamasında

Oyunun yapımcısı Guerilla Games'in yaptığı açıklamaya göre serinin yeni oyunu Horizon Forbidden West ise çok daha detaylı bir görüntü yönetimine sahip olacak. Baş karakterimiz Aloy'un yüzündeki çiller ve saçının telleri gibi ayrıntıların yeni nesil oyun motorlarıyla ne kadar detaylı olacağı ise Guerilla Games'in yayımladığı ekran görüntülerinden belli oluyor. Görüntüler ise şu şekilde:

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere ilk oyunun PS4 grafiklerine yeni bir perspektif kattığı gibi Horizon Forbidden West de PS5 grafiklerine Aloy karakterinin detayları başta olmak üzere yeni bir anlam kazandıracak detayda bir oyun olmayı hedefliyor.

Oyunun asıl çıkış yapacağı platform PS5 olsa da Guerilla Games PS4 performansına uygun bir model çıkaracağını da açıkladı. Bu açıklamanın üstüne performanstan kısıtlama yapmak zorunda olmalarına rağmen PS4 versiyonunun grafik ve görüntü olarak PS5 versiyonu ile yarışacak olmasını hedeflediklerini söyleyen Guerilla Games tabii ki bu açıklamayla bazı kaşların kalkmasına sebep oldu.

Yeni nesil konsollar ve eski nesil konsolların arasındaki performans farkı göz önünde bulundurulduğunda bu 2 oyunun birbirine yakın grafiklere sahip olması gerçekten çok büyük bir iddia. Ancak grafikler oyun çıktığında açıklamadaki gibi birbirine çok yakın olmazsa bile ilk oyundan da bildiğimiz gibi son derece detaylı ve manzaralı bir oyun olacak.

Oyunun çıkış tarihi ise maalesef gelecek seneye ertelenmiş durumda. 18 Şubat 2022'ye ertelenen oyun diğer Oyunlar gibi Covid-19 pandemisi sebebiyle yavaşlayan bir yapım sürecinden etkilendi. Oyunculara tam olarak bitmemiş bir ürünü sadece çıkış tarihine sadık kalmak için çıkarmak yerine biraz daha bekletip daha bütün bir oyun sunmak istediğini söyleyen Guerilla Games, oyunculardan bu hareketinden dolayı pozitif geri dönüş aldı.

The post Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Töre Alex Teixeira Arda Kardeşler Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:40:31. #1.17#