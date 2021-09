Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek

Horizon Forbidden West, ana karakteri Aloy başta olmak üzere karakterlerine yeni nesile uygun ve detaylarla dolu bir görünüm verecek.

2017 yılında PS4 için çıkış yapmış olan Horizon: Zero Dawn, konsolun çıkışı üzerinden yıllar geçmiş olsa da dünyasının ve karakterlerinin görünümüyle oyuncuları kendine hayran bırakan bir oyun oldu. Makineler ve doğal yaşamın tamamen iç içe yaşamasının oluşturduğu manzaraların güzelliği bir yana, karakterlerin yüzündeki ayrıntılar ve mimikleri de aynı şekilde büyük ilgi toplamıştı.

Oyunun yapımcısı Guerilla Games'in yaptığı açıklamaya göre serinin yeni oyunu Horizon Forbidden West ise çok daha detaylı bir görüntü yönetimine sahip olacak. Baş karakterimiz Aloy'un yüzündeki çiller ve saçının telleri gibi ayrıntıların yeni nesil oyun motorlarıyla ne kadar detaylı olacağı ise Guerilla Games'in yayımladığı ekran görüntülerinden belli oluyor. Görüntüler ise şu şekilde:

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere ilk oyunun PS4 grafiklerine yeni bir perspektif kattığı gibi Horizon Forbidden West de PS5 grafiklerine Aloy karakterinin detayları başta olmak üzere yeni bir anlam kazandıracak detayda bir oyun olmayı hedefliyor.

Oyunun asıl çıkış yapacağı platform PS5 olsa da Guerilla Games PS4 performansına uygun bir model çıkaracağını da açıkladı. Bu açıklamanın üstüne performanstan kısıtlama yapmak zorunda olmalarına rağmen PS4 versiyonunun grafik ve görüntü olarak PS5 versiyonu ile yarışacak olmasını hedeflediklerini söyleyen Guerilla Games tabii ki bu açıklamayla bazı kaşların kalkmasına sebep oldu.

Yeni nesil konsollar ve eski nesil konsolların arasındaki performans farkı göz önünde bulundurulduğunda bu 2 oyunun birbirine yakın grafiklere sahip olması gerçekten çok büyük bir iddia. Ancak grafikler oyun çıktığında açıklamadaki gibi birbirine çok yakın olmazsa bile ilk oyundan da bildiğimiz gibi son derece detaylı ve manzaralı bir oyun olacak.

Oyunun çıkış tarihi ise maalesef gelecek seneye ertelenmiş durumda. 18 Şubat 2022'ye ertelenen oyun diğer Oyunlar gibi Covid-19 pandemisi sebebiyle yavaşlayan bir yapım sürecinden etkilendi. Oyunculara tam olarak bitmemiş bir ürünü sadece çıkış tarihine sadık kalmak için çıkarmak yerine biraz daha bekletip daha bütün bir oyun sunmak istediğini söyleyen Guerilla Games, oyunculardan bu hareketinden dolayı pozitif geri dönüş aldı.

