Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, tutuklandı. Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankarada tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydının seçim öncesi ticaret yaptığı Ankarada 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydının Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.