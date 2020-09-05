Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
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Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, tutuklandı. Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
05.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:09

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankarada tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydının seçim öncesi ticaret yaptığı Ankarada 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydının Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

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