Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, tutuklandı. Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.
05.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:09
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankarada tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydının seçim öncesi ticaret yaptığı Ankarada 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.
Başkan Aydının Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.