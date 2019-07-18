Hoparlör tamir eden imam minareden düştü
Kırıkkale'de hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı. Tedaviye alınan imamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.
Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi İmam-Hatibi Osman Öztürk, minarenin arızalanan hoparlörü tamir ederken yaslandığı yerdeki parçanın kopması sonucu dengesini kaybederek 8 metreden aşağı düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR
Cami cemaati hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
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işinizi sağlamyapacaksınız. önlemini alıp iş disiplini olmazsa olacağı bu. camilerde iş ahlakı disiplini anlatılmalıdır. Durmadan Allahdan korkun Allahdan korkun. dua edin dua edin hiç işinizi doğru yapın kul hakkıyemeyin çok az anlatılıyor. Müslümanlar Allaha Karşı görevini yerine getiryor ancak kullara karşı görevini yerine getirmiyor. sonuçda da bunlar oluyor. islamın geri kalmışlığının temel nedenidir. KUL HAKKI YEMEYİN YEMEYİN EY SİYASETCİLER VE MÜSLÜMANLAR SONUÇTA BU İMAM GİBİ OLURUZCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Suri utanmıyor musun öyle konuşmaya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Abdest mi almamış acaba?Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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İMAM BAYILDICevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
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KAZA VE KADER;ALLAHIN DEDİĞİ OLUR. ALLAH ŞİFA VERSİNCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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ALLAH ŞİFA VERSİN. ESKİ SAĞLIĞINA BİR AN ÖNCE KAVUŞTURSUN. . . NE İŞ YAPIYORSAK YAPALIM. HER ŞEY DEN ÖNCE İNSAN KENDİ EMNİYETİNİ ALMALI. TEDBİRİNİ AL TAKDİRİNİ ALLAHA BIRAK. . . .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Alkışlayıp kalp atanları bilmem ama insanlar ne oldum delisi olmayacak. Devletimizin İmamına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Budist de olabilir. Saygıyla yaklaşmadığınız sürece bu ülkede mutlu olamazsınız.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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rabbim şifa versin.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun . Herkes bildiği işi yapsa hayat daha kolay olacak aslında. Allah yardımcısı olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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