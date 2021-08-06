Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
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Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı

Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Hopa ilçesinde tır garajına çekilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde tır garajına çekilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tarzioğlu virajındaki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesindeki atları gören çevredekiler ne yapacağını şaşırdı. O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi. Dorsedeki 10'un üzerindeki atların bazılarının telef oldukları, bazılarının baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, atları Gürcistan'a götürmeye planlayan Gürcü şoförün durumun fark edilmesi üzerine kayıplara karıştığı öğrenildi. Belediye veteriner ekiplerinin ise hasta atların tedavilerine başladığı kaydedildi. - ARTVİN

Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
Hopa'da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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