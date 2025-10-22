Haberler

Hopa belediye başkanı hangi partiden?
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın ifadeye çağrılması gündem olurken, vatandaşlar onun hangi siyasi partiden olduğunu da merak ediyor. Hopa belediye başkanı hangi partiden?

Artvin'in Hopa ilçesi Belediye Başkanı Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cihan, şu anda Hopa'da bulunduğunu ve ifadesini de burada vereceğini belirtti.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan CHP'lidir.

UTKU CİHAN KİMDİR?

1980 yılında Artvin Hopa'da doğdu. Ortaöğretimin ardından 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2025 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde "Sürdürülebilir Ulaşım" alanında doktorasını tamamladı.

2004 yılında, özel planlama bürosunda iş hayatına adım attı. 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı, 2011 yılından itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda Ulaşım Planlama Şefi olarak çalıştı. Ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. 23 Aralık 2019 tarihinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekâleten atandı. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başladı.

15 yıllık belediyecilik tecrübesi ve şehir plancılığındaki akademik kariyeri ile doğduğu topraklara hizmet etmek için yola çıktı. 10 Ocak 2024'te CHP Parti Meclisi'nin aldığı kararla Hopa Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı olarak seçildi.

Kasım 2024'te Türkiye Belediyeler Birliği Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Haziran 2025'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda "Ulaşım Planlamasında Sürdürülebilir Erişilebilirlik Yaklaşımı ve Karar Destek Sistemi Önerisi: İstanbul Örneği" başlıklı teziile doktora çalışmasını tamamladı.

