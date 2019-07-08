Honor X8, 9 Ayda Muazzam Bir Satış Rakamına Ulaşarak Firmanın Rekorunu Kırdı

Honor, Huawei şirketinin biraz daha genç kesime hitap eden orta segment telefonlar üreten bir alt markası. Şirketin 24 Ekim 2018'de piyasaya sürdüğü, bazı pazarlarda Honor View 10 Lite adı ile satılan, bazı pazarlarda ise Honor 8X adını alan cihaz, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 15 milyon adet satılarak şirketin gurur kaynağı olmayı başardı.

Geçtiğimiz nisan ayında Honor 8X'in 6 aydan kısa bir sürede 10 milyon satışı aştığını ve 2013'te piyasaya sürülen ilk serisinden itibaren marka tarihinde en çok satan model unvanını kazandığını biliyorduk. Şimdi de Honor, 3 ayda yaklaşık 5 milyon adet gibi bir satışa ulaşarak modelin muazzam başarısını devam ettirmeyi başarıyor.

Şirket, 23 Temmuz 2019'da başarılı modelinin yerine geçecek yeni telefonunu resmi olarak duyuracak. Telefon Çin'de Honor 9X adını alırken, diğer bazı ülkelerde Honor View 20 Lite adını alacak. Honor 8X'in muazzam başarısının önüne geçebilmek her ne kadar zor gözükse de şirket, başarılarını daha da ilerletmekten çekinmiyor gibi gözüküyor.

Honor 8X'in Teknik Özellikleri

6,5 inç (2340x1080 piksel) FullHD+ Ekran



Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2.2GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7GHz Cortex-A53) Yonga Seti



4GB RAM + 64GB Hafıza, 6GB RAM + 64/128 GB Hafıza, 400GB'a Kadar microSD Desteği



Android 8.1 Oreo



Çift SIM Desteği



Arkada 20MP Ana Kamera, 2MP İkincil Kamera, 480 FPS Yavaş Çekim Kayıt Desteği, Önde 16MP Kamera



Parmak İzi Tarayıcı Desteği



Dual 4G VoLTE, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS



3750mAh Batarya