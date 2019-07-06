Honor Band 5'in Tasarımı ve Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin mi Band serisi cihazlarıyla ciddi bir rekabet içerisinde olan Honor, mi Band 4 rakibi Honor Band 5 cihazını yakın zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. Honor CEO'su Zhao Ming, henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmeyen cihazın fotoğrafını Weibo hesabında paylaşarak cihazın bazı teknik detayları hakkında da bilgi verdi.

Honor Band 5, ilk bakışta tasarım olarak Honor Band 4 ile oldukça benzer görünüyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Honor Band 5'in önceki Honor Band modellerinden alışık olduğumuz yuvarlak dokunmatik butonunun cihazın en ikonik tasarım detayı olduğunu söyleyebiliriz.

Honor CEO'su yaptığı paylaşımda cihazın bazı özelliklerine de değindi. Zhao Ming'in verdiği bilgilere göre Honor Band 5, kanınızdaki oksijen seviyesini, halsizlik ve yorgunluk durumunuzu, uyku durumunuzu ve hatta baş dönmesi yaşayıp yaşamadığınızı bile tespit edebilecek.

Geçtiğimiz yıl Honor 8X ile birlikte tanıtılan Honor Band 4, oldukça başarılı satışlar elde etmişti. Bu yıl ise Honor Band 5'in Honor 9X ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda her iki cihazın da diğer detaylarını sizlere aktarıyor olacağız.