Hong Kong: Şemsiye hareketi aktivisti Wong hapisten çıkar çıkmaz protestolara katıldı

Hong Kong'da süren protestolara son olarak gösterilerin lideri hapisten çıkan aktivist Joshua Wong da katıldı. Hong Kong'un ana karadan bağımsız tam bir demokrasi olması için başlayan "şemsiye hareketi" ile tanınmış olan 22 yaşındaki Wong, özgür kalır kalmaz Pekin destekli Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi için çaba göstereceğini duyurdu.

Zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme girişimine karşı başlayan ve düzenleme süresiz ertelenmiş olmasına rağmen tamamen iptal edilmediği için devam eden protestolar sayıları milyonu bulan kişinin katılımıyla ikinci haftasına girdi. Euronews.com'da Görüntüle